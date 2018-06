L'Europe condamne Engie à rembourser 120 millions au Luxembourg

Ces rescrits fiscaux ont permis à Engie LNG Supply et Engie Treasury Management d'éluder 99% de l'impôt au Luxembourg."Les Etats ne peuvent traiter certaines entreprises de manière plus favorable que d'autres. (...) Le Luxembourg doit récupérer les montants concernés, à savoir 120 millions d'euros", poursuit la commissaire danoise.

En 2008 et en 2010, Engie a mis en œuvre deux structures de financement intragroupe complexes pour deux sociétés de son groupe établies au Luxembourg, à savoir Engie LNG Supply et Engie Treasury Management. "Ces structures reposent sur une opération triangulaire entre, respectivement, Engie LNG Supply et Engie Treasury Management, et deux autres sociétés du groupe basées au Luxembourg", indique-t-on à la Commission européenne.