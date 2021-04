L'UE enquête sur la Bourse d'électricité Epex Spot pour abus de position dominante

Basée à Paris, la société Epex Spot est le fruit de la fusion de plusieurs marchés d'échange d'électricité à court terme. Référence pour les échanges intra-journaliers (intraday) et de la veille pour le lendemain (day-ahead) pour plusieurs États membres, dont la Belgique, mais aussi l'Autriche, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas, Epex est aujourd'hui soupçonné d'avoir adopté "des comportements visant à exclure ses concurrents, réduisant la capacité des clients à accéder à la totalité de la liquidité du marché intraday" , lit-on dans un communiqué de la Commission.

Elia actionnaire

Tirant également des revenus des échanges internationaux d'électricité par les interconnexions dont elle est propriétaire, Elia bénéficie en effet grandement des importations et exportations d'électricité , d'autant plus que, dans une logique de sortie du nucléaire, ces dernières sont amenées à croître dans les années à venir.

Effets de réseau

Parce que la production et la consommation d'électricité n'est pas parfaitement prédictible, le recours aux échanges à court terme est devenu indispensable . C'est pour cette raison que les marchés day-ahead et intraday existent, ainsi que les interconnexions entre pays. En effet, même un jour à l'avance, la prédictibilité n'est pas parfaite, et c'est là qu'entrent en jeu les marchés intraday, permettant les échanges jusqu'à 15 minutes avant la fourniture de courant.

Derrière cette "capacité réduite des clients à accéder à la totalité de la liquidité du marché intraday" soupçonnée par la Commission, il faut donc peut-être comprendre qu'Epex, en tant que leader sur sa zone géographique, inciterait les traders à ne soumettre leurs offres que sur sa plateforme. Epex regroupe en effet un plus grand nombre de producteurs que les autres et chercherait ainsi à renforcer un effet de réseau, encourageant le trafic sur sa plateforme. Encore faut-il comprendre comment Epex Spot encouragerait les traders à ne pas se connecter sur d'autres plateformes et à bénéficier d'éventuels arbitrages. Et ça, c'est à la Commission de le démontrer.