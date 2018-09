L'enfouissement des déchets nucléaires repoussé de 20 à 30 ans

Déchets B et C entreposés temporairement pour des dizaines d’années

Il y a trois types de déchets radioactifs. Le sort des déchets A, faiblement radioactifs et à courte durée de vie et qui constitue le plus gros volume, est réglé. Il s’agit notamment de résidus du traitement des eaux usées dans les centrales, d’équipements de protection comme des vêtements ou des gants, ou certains filtres et résines. Ces déchets, qui représentent un risque pour l’homme et l’environnement durant plusieurs centaines d’années, seront placés dans un centre de stockage en surface à Dessel. Un investissement de 250 millions d’euros qui devrait être opérationnel en 2023, et dont les travaux ont commencé cette année.

Le sort des déchets B, de faible et moyenne activité et de longue durée de vie, et des déchets C, de haute activité, reste incertain. Il s’agit notamment des combustibles nucléaires. Si le volume de ces déchets est nettement moins important, ils restent radioactifs pendant des milliers, voire des centaines de milliers d’années. Les déchets C émettent en outre de la chaleur pendant longtemps. L’idée est donc de les stocker en profondeur, dans des couches géologiques stables. Pendant plusieurs milliers d’années, leur emballage doit éviter que des substances radioactives ne s’en échappent. Ensuite, quand ces emballages se seront dégradés, ce sera à la roche-hôte à jouer ce rôle de barrière.

Une petite partie de ces déchets est entreposée temporairement dans un bâtiment spécifique de Belgoprocess, la filiale industrielle de l’Ondraf, à Dessel. Une autre part, plus importante, est stockée sur le site des centrales nucléaires – il s’agit du combustible irradié; qui est stocké dans des piscines à Tihange, et dans des conteneurs métalliques entreposés à sec à Doel. Un entreposage temporaire, là aussi, mais qui va encore durer quelques dizaines d’années, et dont les capacités vont d’ailleurs devoir être augmentées dans les prochaines années.