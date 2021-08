L'enquête sur le sabotage de la centrale nucléaire Doel 4 est clôturée sans inculpé

L'auteur du sabotage de la centrale nucléaire Doel 4, ainsi que ses motivations, resteront peut-être à jamais un mystère. Si cet acte ne nous a jamais exposés à un risque nucléaire, il n'en a pas moins coûté plus de 100 millions d'euros .

Terrorisme

Le dossier remonte au 5 août 2014, lorsque le réacteur de Doel 4 s'arrête automatiquement en raison de ce qui apparaîtra comme un sabotage de la turbine à vapeur de la partie non nucléaire de la centrale . Une personne a ouvert la vanne d'une conduite qui sert, en cas d'incendie, à dévier l'huile de lubrification vers un réservoir d'urgence.

L'enquête judiciaire est compliquée par le fait que la centrale nucléaire n'est pas équipée de caméras de surveillance en suffisance et que le système de badges pour y accéder laisse à désirer. L'enquête judiciaire permettra au moins d'y apporter des améliorations substantielles par la suite.

Un contrôleur de la centrale aurait vu un "inconnu" le 5 août 2014. Ce qui permet d'en réaliser un portrait-robot: un homme blanc, habillé de vêtements sombres et portant des lunettes (peut-être de protection). L'enquête fait apparaître également qu'une personne avait injecté du silicone dans la serrure d'une porte du labo au sous-sol pour pouvoir l'ouvrir facilement et ainsi s'enfuir plus rapidement.