L'entrée en vigueur du tarif prosumer ne sera pas reportée

La Cwape, le régulateur wallon pour les marchés de l'énergie et du gaz, dit "non" au report de l'application du tarif prosumer. Le gouvernement wallon a, en effet, reçu un avis négatif de la Cwape quant à son avant-projet de décret permettant de reporter de 5 ans le tarif d’injection pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques.

Ici, le régulateur explique que "le report ou l'exonération du tarif prosumer ne serait pas opportun et impacterait négativement et injustement les citoyens ne disposant pas de panneaux photovoltaïques". La Cwape maintient ainsi sa position initiale et le tarif prosumer entrera donc en vigueur le 1er janvier 2020.