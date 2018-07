L'impressionnant rétropédalage sur les chaudières au mazout

Lundi soir, le ministre flamand de l’Énergie Bart Tommelein (Open VLD) sortait du bois, et annonçait que l’interdiction n’était pas générale – ce qui est une compétence fédérale – mais concernait seulement les constructions neuves et les rénovations profondes, et que le gouvernement flamand plaiderait auprès du Fédéral pour une interdiction générale plus rapide qu’en 2035.