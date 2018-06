L'inactivité de nos centrales coûte 250 millions à Engie, l'action perd 2%

Les travaux de révision planifiés sur Tihange 2 et Doel 4 ainsi que la prolongation de l'arrêt du réacteur Tihange 3 coûte cher à Engie...

Tuile belge pour Engie . Le géant français de l'énergie, présent en Belgique par le biais de Engie-Electrabel, indique que les travaux de révision de trois centrales nucléaires belges se traduiraient par un manque à gagner d'environ 250 millions d'euros sur son Ebitda et son résultat net récurrent.

Le groupe d'énergie explique dans un communiqué que les nouvelles révisions liés au problème de béton sur les réacteurs Tihange 2 et Doel 4 et la prolongation de l'arrêt du réacteur Tihange 3 représentent l'équivalent de plus de sept mois supplémentaires de non-fonctionnement des centrales.