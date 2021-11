L'ultime FAQ pour comprendre les enjeux de la sortie du nucléaire

Officiellement, Engie, dont on voit ici la centrale nucléaire de Tihange, estime qu'une décision de prolonger les deux réacteurs les plus récents de Belgique arriverait trop tard. Si on creuse un peu, on apprend toutefois que la prolongation reste techniquement possible, mais coûteuse.

La décision de prolonger, ou non, deux réacteurs nucléaires est imminente. L'occasion de se poser six questions quant à l'impact de la sortie complète de l'atome.

Dans les prochains jours, la ministre fédérale de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) remettra son ultime rapport au gouvernement afin de décider, pour de bon, de la sortie totale de l'énergie nucléaire en Belgique.

Pour rappel, la sortie du nucléaire est prévue par l'accord de gouvernement. Mais il existe un plan b prévoyant la potentielle prolongation des deux réacteurs les plus récents du territoire (Doel 4 et Tihange 3). Pour trancher, la ministre se posera deux questions: (1) la sortie totale du nucléaire présente-t-elle un risque sur la sécurité d'approvisionnement en électricité; (2) la sortie totale du nucléaire présente-t-elle un risque de dérèglement des niveaux de prix de l'énergie.

4,4 GW de capacité attribuée 40 projets ont été sélectionnés au terme de la première enchère du CRM pour une capacité totale de 4.447,7 MW.

Pour prendre sa décision, la ministre se basera sur les résultats de la première enchère du mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) ayant été menée par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité du pays, durant le mois d'octobre dernier. Au terme de cette première enchère, 40 projets ont été sélectionnés pour être subsidiés, pour une capacité totale de 4,4 GW, dont 1,6 GW de nouvelles centrales à gaz.

Cependant, certains craignent que le CRM ne parviendra pas à suffisamment compenser l'arrêt des sept réacteurs nucléaires (6 GW) du pays.

Est-il techniquement possible de prolonger les deux réacteurs les plus récents?

Engie, l'énergéticien français propriétaire et exploitant des centrales nucléaires, le répète depuis longtemps: cette décision de prolongation arrive trop tard. En effet, l'AFCN, l'autorité belge en termes de sûreté nucléaire, exige que tous les travaux de rénovation pour une prolongation soient prêts d'ici 2025, soit avant une nouvelle période d'exploitation.

De son côté, Engie répète qu'il faudra, au mieux, 30 mois pour finaliser les études de conception, lancer des appels d'offres et terminer les travaux d'amélioration. De plus, 30 à 36 mois sont nécessaires pour commander le nouveau combustible.

Du côté de l'exploitant, la position est donc claire: la prolongation ne fait plus partie des plans. Néanmoins, s'il on creuse un peu, on apprend que la prolongation reste techniquement possible, mais coûteuse. Dans ce cas de figure, c'est tout le plan de rentabilité d'Engie qui doit être revu, sachant que prolonger une unité nécessiterait un investissement d'environ 600 millions d'euros. Et cet investissement, Engie ne sera sans doute pas prêt à le faire sans garantie. Voire sans dédommagement de la part de l'État.

Comment la Belgique va-t-elle compenser l'arrêt des réacteurs?

Pour compenser l'arrêt des réacteurs nucléaires, le gouvernement a voté la mise en place d'un mécanisme permettant de rémunérer la capacité de production mise à la disposition du marché par les producteurs d'électricité. C'est le fameux CRM.

3,6 GW Selon Elia, 3,6 GW de nouvelles capacités sont nécessaires pour compenser la sortie du nucléaire.

Concrètement, c'est ce mécanisme qui déterminera quels moyens de production viendront assister les renouvelables en attendant leur développement complet. Parce que plus facilement "pilotable" que les autres moyens de production, c'est le gaz qui servira principalement de combustible de transition.

Au terme de la première enchère du CRM, 40 projets ont été sélectionnés pour être subsidiés, pour une capacité totale de 4,4 GW, dont 1,6 GW de nouvelles centrales à gaz. Selon Elia, 3,6 GW de nouvelles capacités sont nécessaires pour compenser la sortie de l'atome. Une seconde enchère, programmée en 2024, devrait permettre de compléter le tableau, en faisant entrer en jeu d'autres capacités, comme celles localisées à l'étranger, ou d'autres technologies en cours de développement.

Les centrales au gaz sont-elles vraiment plus polluantes que le nucléaire?

Les centrales au gaz sont plus polluantes dans le sens qu'elles rejettent du CO2, contrairement aux réacteurs nucléaires. Dans les années à venir, la Belgique verra donc ses émissions de CO2 liées à la production d'électricité augmenter, au moins jusqu'en 2026, selon les conclusions du consortium de chercheurs EnergyVille.

Outre le CO2, les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'ammoniac (NH3), produites par les centrales à gaz posent problème.

Après, celles-ci devraient décroître à condition que les renouvelables se développent suffisamment. Ce qui n'est pas garanti, au vu des nombreux obstacles qui se dressent sur leur route, comme la difficulté d'obtenir des permis de bâtir.

Outre le CO2, les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'ammoniac (NH3), produites par les centrales à gaz posent problème. En Flandre, notamment, elles sont brandies par les élus locaux, et la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA), pour justifier le refus de permis pour la construction de nouvelles centrales à gaz.

En revanche, les centrales à gaz ne produisent pas de déchets radioactifs. Ceux-ci, dont la solution de gestion finale n'a toujours pas été prise, constituent l'un des principaux points noirs de l'atome.

Objectif 100% de renouvelable: mythe ou réalité?

Les capacités de production renouvelables seules ne représentent qu'une partie de la solution. Parce qu'ils sont intermittents, panneaux solaires et éoliennes doivent s'accompagner d'une réflexion profonde quant à leur intégration aux systèmes énergétiques.

50% d'interconnexions en 2050 Selon Elia, même avec un triplement du rythme de développement des modes de production renouvelables, la Belgique reposera sur les interconnexions pour la moitié de son mix électrique en 2050.

Ici, le développement des modes de stockage d'électricité (hydrogène, batteries, etc.), de la modulation de la demande et des interconnexions ouvre les portes vers un système énergétique indépendant des combustibles fossiles et décarboné. Mais la route est longue avant de pouvoir se passer du gaz comme variable d'ajustement.

Naturellement, la Belgique œuvre en ce sens, mais, selon les dernières observations d'Elia, ces efforts sont loin d'être suffisants face à l'explosion de la demande d'électricité à venir. En l'espèce, le gestionnaire de réseau estime qu'un triplement du rythme du développement des projets renouvelables est nécessaire en Europe pour faire face à l'électrification des usages et à la sortie des énergies fossiles d'ici à 2050.

Mais, même dans ce cas, Elia estime que la Belgique ne sera alors même pas capable de produire 50% de son électricité localement et de façon renouvelable, le reste devant provenir de l'étranger par voie d'interconnexions.

La Belgique perdra-t-elle son indépendance énergétique?

Naturellement, en cas de sortie totale de l'atome, la Belgique prend le risque de se reposer plus avant sur les interconnexions avec les pays voisins aux moments où le vent ne souffle pas et où le soleil ne brille pas. La dépendance de la Belgique aux importations d'électrons est reconnue selon tous les scénarios élaborés et n'est pas vue comme un problème par Elia.

De plus, l'utilisation grandissante du gaz comme matière première accroîtra automatiquement la dépendance du pays aux importations, même si sa position géostratégique, au carrefour des routes du gaz, devrait la prémunir du risque de pénurie. Notons tout de même au passage que la matière première nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires était aussi apportée par voie d'importations.

Quel sera l'impact sur la facture?

La ministre de l'Énergie l'a promis, la mise en place du CRM ne sera pas répercutée sur la facture. Le mécanisme, dont le coût devrait avoisiner les 230 millions d'euros par an, sera en principe intégré au budget de l'État.

Dans le détail, les choses ne sont pas si simples. Il faut comprendre que le prix du marché en Belgique est déterminé par le mode de production présentant le coût marginal le plus élevé à l'instant t. En Belgique, cela correspond, le plus souvent, aux centrales à gaz. À l'avenir, avec la sortie de l'atome, cette tendance se fera plus récurrente et le gaz déterminera encore plus souvent le prix du marché. Ceci dit, sur la facture, l'impact existera, mais il sera limité. En effet, la partie "commodité", donc dictée par les prix de marchés, ne compte que pour un tiers de la facture totale d'électricité, le restant comprenant le transport, la distribution et les diverses taxes. Sur ce tiers, le prix du marché belge n'a donc qu'une incidence relative.