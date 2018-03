La BEI accorde un prêt de plus d'un demi-milliard à Ores

Ores est le premier gestionnaire de réseaux de distribution belge à bénéficier du soutien de la BEI. Il s'agit du troisième montant le plus important octroyé à un acteur belge depuis le traité de Rome.

"On ne fait pas un prêt de plus d'un demi-milliard d'euros sans la confiance", telle a été la réaction du ministre wallon de l'Energie, Jean-Luc Crucke (MR) à la signature protocolaire d'un prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) à Ores.

Le prêt à destination du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) pourra atteindre les 550 millions d'euros. Cela représente, conformément aux règles européennes, moins 50% des investissements prévus. Car ce ne sont pas moins d'1,15 milliard d'euros qui seront consacrés entre 2018 et 2022 à "la maintenance, la modernisation et le développement des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel".