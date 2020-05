La BEI prête 75 millions à ArcelorMittal pour la construction d'une usine bas-carbone

"Même en cette période, l'Europe maintient ses objectifs climatiques ambitieux et la BEI s'est engagée à continuer d'en être un partenaire clé."

Soutenue par la Commission européenne, l'initiative vise à "la réduction des émissions de CO 2 équivalente aux émissions de gaz à effet de serre du quart d'un million de voitures particulières conduites pendant un an". Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI en charge de l’innovation, s'est réjoui de l'opération, déclarant: "Même en cette période, l'Europe maintient ses objectifs climatiques ambitieux et la BEI s'est engagée à continuer d'en être un partenaire clé."