La Belgique bat les records d'exportation d'électricité

En 2021, la Belgique a exporté plus d'électricité que jamais. Une hausse due notamment à l'augmentation de la production nucléaire et, dans une moindre mesure, du renouvelable.

Alors que les prix de l'énergie en Europe explosent, la Belgique exporte plus d'électricité que jamais vers ses pays voisins. Au total, 21,7 térawattheures ont été exportés en 2021, de quoi alimenter en électricité plus de 6 millions de familles.

Un besoin accru d'échanges

Cette tendance à l’augmentation des flux entre pays "devrait être encore plus importante à l'avenir grâce au renforcement progressif du réseau" qui permet plus d’échanges, note Elia.

Flambée des prix

Le nucléaire à pleine puissance

Un peu plus de la moitié (52,4%) de l'électricité produite en Belgique provenait des centrales nucléaires de Doel et Tihange. Ayant subi peu d'arrêts et de maintenance, elles ont pu produire beaucoup plus d'électricité que les années précédentes. Par rapport à 2020, la production nucléaire a ainsi augmenté de 47%.