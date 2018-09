La Belgique cherche encore 1.000 MW pour éviter le délestage

Le document qu’avait préparé Elia pour la commission parlementaire de ce matin, à laquelle il n’a finalement pas été convié, chiffre le besoin en capacités supplémentaires pour cet hiver entre 1.600 et 1.700 MW . Cela afin que la probabilité d’heures de pénurie ne dépasse pas, durant un hiver normal, 3 heures, et dans un scénario comme il ne s’en passe que tous les 20 ans, 20 heures.

Des risques sérieux pour janvier et février aussi

Ce que montre ce document, comme on le pressentait, c’est que la situation est particulièrement tendue en novembre. "L’évaluation de différentes options est en cours, qui pourraient apporter des solutions pour janvier et février. Mais en novembre, la sécurité d’approvisionnement n’est pas assurée. Nous n’avons pas pu identifier suffisamment de solutions qui pourraient complètement résoudre le problème. Nous ne pouvons donc pas exclure l’activation du plan de délestage", écrit Elia. Mais des risques sérieux existent aussi pour janvier et février. "En novembre, de l’énergie pourrait être disponible à l’étranger. Pour janvier et février, la situation apparaît moins positive", écrit Elia dans les slides qu’il avait préparés pour les parlementaires.