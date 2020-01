La Belgique exportatrice d'électricité en 2019

L’an passé, la Belgique a renversé la tendance observée en 2018 et s’est transformée en pays exportateur d’électricité, en passant d’un total net importateur en 2018 de 17,5 TWh (soit 20% du mix électrique) à un total net exportateur en 2019 de 1,8 TWh exporté (2,1%). "Cela fait presque 10 ans que la Belgique n’avait plus été un pays d’exportation d’électricité. Cette situation s’était produite les dernières fois en 2009 et 2010 avec un total net d’exportation représentant respectivement 2,8% et 0,2% du mix électrique belge", souligne Elia, dans un communiqué.