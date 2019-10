La Belgique teste le chauffage par miroirs solaires

Le parc de miroirs couvre une surface de 1.100 m² sur le site d’ADPO , une entreprise spécialisée dans le stockage de produits chimiques. Ces miroirs incurvés de 5 mètres tournent avec le soleil et concentrent son rayonnement sur un tuyau central rempli de liquide. Celui-ci chauffe puis est transformé en vapeur via un échangeur de chaleur. Une première en Europe.

Selon la start-up limbourgeoise Azteq, qui a développé cette technologie, cette installation produit trois fois plus d’énergie par m² que les panneaux photovoltaïques. "Nous transformons 68% du rayonnement solaire en énergie , contre 15 à 18% pour les panneaux solaires , explique le CEO Koen Vermout. De plus, la température peut atteindre 400 degrés et la chaleur produite peut être stock ée dans des conteneurs isolés pour être utilisée pendant la nuit."

"Jusqu’à présent, nous utilisions du gaz pour produire de la vapeur, explique Filip De Dijcker, de l’entreprise familiale ADPO. Grâce à cette installation, nous pouvons réduire de 10% notre consommation de gaz et nos émissions de CO2." ADPO utilise la chaleur produite pour conserver les matières premières à l’état liquide et nettoyer les réservoirs. Ces réservoirs – le port d’Anvers en compte 270 – contiennent des dérivés de pétrole et des matières premières entrant dans la fabrication de peintures pour voitures, de cosmétiques et de polyuréthane. Ils sont principalement destinés aux grands acteurs du secteur chimique comme BASF, Bayer et Ineos.