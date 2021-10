La Belgique veut devenir une plaque tournante européenne de l'hydrogène vert

Se préparer aux défis à venir

Quatre piliers

Concrètement, la stratégie de la ministre s'articule autour de quatre points clés. En substance, la ministre entend "positionner la Belgique comme (1) hub d’import et de transit en Europe pour l’hydrogène vert, (2) faire du pays un leader dans les technologies de l’hydrogène, (3) établir un marché robuste de l’hydrogène via l’implémentation d’une dorsale hydrogène en accès libre et (4) encourager les différentes parties prenantes (industries, régions, pays limitrophes et pays tiers exportateurs) à unir leurs forces et leurs expertises".