La Chine a-t-elle pris la tête dans la course à la fusion nucléaire?...

En parvenant à maintenir un plasma à 70 millions de degrés durant 17 minutes, la Chine a réalisé une avancée vers la fusion nucléaire. Pourtant, ce "pas dans la bonne direction" ne révolutionne pas la recherche et ne redistribue pas les cartes géopolitiques.

"Cela fait 40 ans que nous sommes à 40 ans de maîtriser la fusion nucléaire". Cet adage, ou inside-joke, bien connu des spécialistes du secteur vient-il de prendre un coup? C'est du moins ce qu'un nouvel exploit technologique venu de Chine laisse espérer, alors que la fusion, éternel mirage technologique, est appelée, dans un futur plus ou moins proche, à résoudre les maux énergétiques et climatiques de la planète.

Le 30 décembre dernier, la presse chinoise a, en effet, révélé au grand jour un "record" battu par le réacteur tokamak EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), une petite machine de recherche dans le domaine de la fusion nucléaire. En l'espèce, les scientifiques chinois sont parvenus à maintenir un plasma à 70 millions de degrés durant 17 minutes et 36 secondes dans l'enceinte de confinement du Tokamak. Si des températures plus élevées avaient déjà été atteintes par le passé, c'est bien la durée de ce "tir" qui constitue un record. Et parvenir à contenir de plus en plus longtemps ce "soleil artificiel" est, nous le verrons, un enjeu majeur.

La fusion nucléaire, c'est quoi? "La fusion rapproche des noyaux très légers d'hydrogène jusqu'à les faire fusionner en un noyau lourd. Ainsi, leur masse totale devient plus faible qu'avant la réaction et il en résulte une transformation en énergie thermique", explique Vincent Massaut, directeur adjoint au SCK-CEN, le centre fédéral d'étude de l'énergie nucléaire. Elle serait près d'un million de fois plus performante que les énergies fossiles. "La fusion consiste à reproduire la réaction qui explique pourquoi le soleil et les étoiles brillent. Et pour le réaliser sur terre, cela nécessite d'atteindre des températures de l'ordre de 150 millions de degrés Celsius. Aucun matériau ne résiste à de telles températures. C'est pourquoi certains projets reposent sur la physique des plasmas. C'est-à-dire qu'il faut confiner ce gaz très chaud dans un champ magnétique, qui devient un plasma, soit un mélange de noyaux et d'électrons non liés, conducteur d'électricité. Pour ce faire, une machine Tokamak accueille la réaction. Cette "chambre toroïdale à bobines magnétiques" - sorte de bouteille magnétique en forme de donut - obtient des résultats bien meilleurs que les autres alternatives étudiées", schématise Vincent Massaut.

"Maintenir le plasma à haute température pendant 17 minutes est un résultat très performant qui donne de l'espoir pour l'avenir", observe Vincent Massaut, directeur adjoint au SCK.CEN, le centre fédéral d'étude de l'énergie nucléaire.

Révolution?

Pour autant, le scientifique belge recommande la prudence face aux effets d'annonce. "Il est toujours bon d'avoir des résultats probants. Actuellement, le système Tokamak ne permet pas de réaliser de longs "tirs" (de maintenir le plasma à haute température pendant longtemps, NDLR). Dès lors, cette récente avancée rendue possible par l'utilisation d'électro-aimants supraconducteurs indique que nous allons dans la bonne direction", indique Vincent Massaut. "Cependant, ce 'record' ne révolutionne pas la fusion. C'est une belle avancée qui laisse présager du bon pour la suite, mais nous sommes encore loin de produire de l'électricité", tempère-t-il.

Ici, il faut aussi comprendre que ces réelles prouesses techniques et scientifiques réalisées par EAST et d'autres projets à travers le monde, ne bousculent pas encore le calendrier estimé de l'industrialisation de la fusion nucléaire (autour de 2060-2070 selon les dernières estimations) dans le but de produire de l'énergie électrique. Il est aussi bon de souligner que des annonces comme celles-ci permettent aux chercheurs en quête de subsides de mettre leurs avancées en lumière. Le long et fastidieux chemin vers la maîtrise de la technologie suit son cours, rythmé par les exploits ponctuels, et les périodes d'optimisme.

Iter

Mais outre la chasse aux financements, la prolifération de communications faisant la part belle aux réussites pourrait aussi laisser imaginer le déclenchement d'une véritable course à la fusion, chaque État désirant asseoir sa suprématie technologique. Or, en réalité, et bien que de nombreux programmes de recherche existent aux quatre coins de la planète, les intérêts en matière de fusion semblent converger à l'international.

Ici, il faut se tourner vers le sud-est de la France, à Cadarache plus exactement, et vers Iter, le réacteur thermonucléaire expérimental international censé démontrer la faisabilité de la fusion, pour observer le résultat de la mise en commun des efforts.

Au total, près de 35 pays contribuent au projet articulé autour de 7 membres fondateurs (l'Union européenne, la Russie, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, les États-Unis et... la Chine). Le but: parvenir, par la fusion nucléaire à confiner le plasma en fusion et produire plus d'énergie que la machine n'en consomme.

"Les trois paramètres clés à la fusion sont la densité du plasma, la température que l'on peut atteindre et le temps de confinement du plasma. Le record de durée du maintien du plasma battu par la Chine donne par conséquent beaucoup d'espoir au projet Iter", analyse Vincent Massaut. Selon le scientifique, c'est bien Iter et non la Chine qui sera le principal bénéficiaire de cette avancée. Évidemment, les retombées tant financières que politiques restent de puissants incitants à la poursuite de programmes nationaux, mais l'effort collaboratif que constitue Iter permet de recueillir concrètement les fruits des différents projets de recherche à travers le monde.

Vers la production d'électricité

Pour autant, Iter n'est pas une fin en soi. Loin de là. Avant que la fusion ne permette de produire de l'électricité de façon continue, de nombreuses étapes, aux contours encore incertains, doivent être franchies. "Après Iter, la phase de démonstration pourra commencer. Alors, plusieurs réacteurs de démonstration pourront voir le jour à travers le monde et, enfin, produire de l'électricité", avance Vincent Massaut.

Actuellement en phase d'assemblage, les composants étant apportés par les différents membres en guise de financements "en nature", Iter est censé pouvoir produire son premier plasma en 2025. D'ici là, sans doute que d'autres avancées verront le jour à travers la planète, rapprochant le réacteur de recherche international toujours plus du Saint Graal énergétique. À condition que la collaboration et la transparence restent de mise, bien sûr.