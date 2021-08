La Commission européenne donne son feu vert au CRM belge

"Grâce à cette autorisation, la voie vers une énergie 100% renouvelable est ouverte et la sécurité d'approvisionnement est garantie."

Inquiétudes effacées

L'enquête, ouverte en septembre 2020 , visait à déterminer si le CRM ne constituait pas une aide d'État déguisée , favorisant certains moyens de production électrique plutôt que d'autres ou résultant en un dérèglement du principe de concurrence sur le marché et décourageant le pays à investir dans des interconnexions aux frontières. Des inquiétudes désormais effacées grâce aux informations et améliorations apportées par la Belgique durant l'enquête, au point de rassurer complètement le département de la commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager.

De son côté, la ministre fédérale de l'Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), s'est félicitée de l'issue de l'enquête. "Grâce à cette autorisation, la voie vers une énergie 100% renouvelable est ouverte et la sécurité d'approvisionnement est garantie", a-t-elle déclaré.

"Grâce au mécanisme d'investissement approuvé, les personnes qui souhaitent investir dans notre pays peuvent désormais le faire. De nombreux projets sont prêts pour le développement des énergies renouvelables, des batteries, de la gestion de la demande et de la capacité flexible ", a-t-elle ajouté.

Enchères

Pour le CRM, qui souffre toujours d'un calendrier serré, le prochain rendez-vous est fixé au mois d'octobre 2021 et la tenue des premières enchères. Celles-ci permettront de tester le fonctionnement du mécanisme et de préparer l'ultime évaluation de la sécurité d'approvisionnement et des niveaux de prix prévue au mois de novembre.