La Cour constitutionnelle annule la prolongation des réacteurs de Doel 1 et 2

La Cour constitutionnelle annule la loi qui prolonge l’activité des réacteurs nucléaires de Doel 1 et 2 mais en maintient les effets jusqu’au plus tard le 31 décembre 2022. La ministre de l'Energie, Marie Christine Marghem (MR) se dit "satisfaite" de cette décision.

Un délai serré

La Cour constitutionnelle avait, à l'origine, été saisie par deux associations écologistes belges, à savoir Inter-Environnement Wallonie (IEW) et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Ces dernières reprochaient au gouvernement le fait que cette prolongation soit intervenue sans cette évaluation environnementale qui devait inclure une enquête publique et une consultation avec les pays voisins .

Un autre point d'interrogation concerne la partie "transfrontalière" des études à réaliser. En effet, d'aucuns s'interrogent du poids que pourront avoir les pays voisins et leur capacité, ou non, à empêcher le vote d'une nouvelle loi de prolongation.

Sécurité d'approvisionnement

Si la Cour accepte d'accorder un tel délai au gouvernement et n'impose pas l'arrêt immédiat des réacteurs, c'est aussi dans une logique de garantie de la sécurité d'approvisionnement en électricité. La ministre Marghem interprète d'ailleurs l'arrêt en ce sens: "Cette décision ne me surprend pas et me satisfait pleinement. Par cet arrêt, la Cour reconnait le bien-fondé de la prolongation des réacteurs de Doel 1 et 2, car leur arrêt poserait un risque en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité du pays." Des propos à nuancer, car si la Cour apparaît effectivement reconnaître l'existence d'un risque, elle ne semble pas se prononcer sur le bien-fondé de la prolongation en tant que tel.