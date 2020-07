La Cour des Comptes française dézingue l'EPR de Flamanville

Aujourd'hui, c'est au tour de la Cour des Comptes française d'en rajouter une couche. Dans un rapport de 148 pages publié ce jeudi, l'institution réévalue le coût total du projet à 19,1 milliards d'euros, soit près de 7 de plus que l'estimation émise par EDF en 2015 . Rappelons que le budget original s'élevait à 3,4 milliards et que la deadline initiale était fixée à 2012.

Le futur en suspens

Censé représenter le futur de l'atome en France et ailleurs, l'EPR est une nouvelle fois victime, d'après la Cour, d'un mauvais encadrement. Ailleurs, le constat n'est pas beaucoup plus glorieux puisque la construction des deux EPR de Hinkey Point, au Royaume-Uni, et celle de l'unité de Olkiluoto, en Finlande, accuse aussi de lourds retards et d'importants surcoûts. Quant aux deux unités chinoises d'EDF, mises en service en 2018, la rentabilité ne semble pas encore être au rendez-vous.