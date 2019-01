La Cwape inquiète concernant Atrias

Le verdict n’est pas encore tombé pour Atrias, la plateforme fédérale qui devait faciliter l’échange d’informations entre les gestionnaires de réseau, les fournisseurs d’énergie et les régulateurs régionaux. Mais on sait que ce coûteux projet accumule les bugs et les retards, au point que son abandon au profit du développement de trois plateformes régionales n’est pas exclu. Selon certaines estimations, 200 millions d’euros auraient déjà été dépensés pour développer cette solution fédérale et adapter les plateformes informatiques des gestionnaires de réseau (GRD), peut-être en vain.