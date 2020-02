La France entame le démantèlement de ses centrales nucléaires

Le coup de sifflet final vient de retentir pour la centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin en France. Mises en service en 1977, les deux unités de production électrique de la centrale sont les plus anciennes du parc nucléaire français et elles doivent être progressivement démantelées jusqu'en 2040 . Le premier réacteur de la centrale sera mis à l'arrêt ce samedi 22 février alors que le deuxième devrait lui emboîter le pas le 30 juin prochain. Cette clôture met fin à un long feuilleton politique français, entamé en 2011 par une promesse de campagne de François Hollande.

"C’était un engagement du Président de la République: j’ai signé le décret imposant l’arrêt de la centrale de Fessenheim. C’est une première étape dans la stratégie française de rééquilibrage entre l’électricité d’origine nucléaire et celle d’origine renouvelable .", a déclaré le Premier ministre français Edouard Philippe sur Twitter. Et la ministre de la Transition énergétique, Elisabeth Borne, de rassurer: "Il n'y aura aucune perte d'emploi liée à la fermeture de la centrale nucléaire."

Rééquilibrer la production d'électricité

Cible de toutes les craintes et critiques à l'encontre de l'atome dans un monde post-Fukushima, la plus vieille centrale de France confirme, par sa fermeture, la volonté du gouvernement français de "rééquilibrer" sa production d'électricité. En 2019, la part du nucléaire dans le mix énergétique français affichait 70%, soit la plus large proportion au monde. Pour la période 2019-2038, la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) entend faire tomber la portion nucléaire du mix à 50% d'ici 2035. Aussi, douze autres réacteurs seront mis à l'arrêt d'ici à cette date butoir. D'après le quotidien français Les Echos, sept centrales sont susceptibles d'être concernées par l'arrêt de deux réacteurs chacune, à savoir celles de Blayais, Bugey, Chinon, Cruas, Dampierre, Gravelines et Tricastin.