La Wallonie va enfin exploiter son gaz de mine à Anderlues

En gestation depuis une dizaine d’années, la demande avait initialement été introduite par l’homme d’affaires carolo Albert Frère , via sa filiale Transcor Astra qui exploitait déjà un site minier dans le nord de la France. Aujourd’hui, on retrouve derrière le dossier un autre acteur, la société lorraine La Française de l’Energie qui a racheté les activités d’exploitation du gaz de mine à l’homme d’affaires carolo.

13 millions de m³ de gaz

Situé sur l’ancien charbonnage d’Anderlues, le site a été exploité par Fluxys de 1976 à 2012 comme réservoirs de stockage souterrain de gaz naturel. Vidé du gaz naturel injecté par Fluxys, le site continue malgré tout de renfermer du gaz de houille (grisou) qui s’échappe du charbon encore en place. C’est ce qui en fait son intérêt pour les sociétés gazières. "La quantité de gaz de mine, appelé plus communément grisou, représente un potentiel exploitable, d’autant plus facilement dans le cas présent que toutes les installations étanches sont déjà en place", constate d’ailleurs le gouvernement wallon qui estime aujourd’hui que "l’exploitation de ce gaz permet d’éviter l’échappement de méthane vers l’atmosphère et constitue un potentiel de production d’énergie à partir de ressources disponibles naturellement dans le sous-sol wallon".