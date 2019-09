La centrale Engie de Coo-Trois-Ponts se met à l'énergie solaire

2.640 panneaux photovoltaïques ont été inaugurés par le ministre wallon de l’Energie, Jean-Luc Crucke, à la centrale d’accumulation par pompage de Coo-Trois-Ponts d’Engie. Répartis sur deux sites, ils produiront 680 MWH par an et permettront, entre autres, d’alimenter 38% de la consommation du parc d’attractions Plopsa Coo.

Plopsa Coo alimenté

Le site "aval" comporte 1720 panneaux photovoltaïques et produira 450 MWh par an.

Une centrale de plus en plus verte

Au-delà de la symbolique du triptyque de l’énergie verte, la centrale bâtie en 1971 entend bien se donner les moyens de ses ambitions et continuer à s’étendre. Au cours de l’inauguration, Marc Locht a en effet annoncé la volonté d’Engie d’augmenter la capacité de stockage et la puissance de la centrale de Coo-Trois-Ponts de près de 50% à long terme. Première étape, un investissement, encore à l’étude, à hauteur de 50 millions d’euros sera dédié à l’agrandissement des digues des bassins d’eau et à la modernisation des turbines et pompes existantes. De la sorte, la puissance de turbinage de la centrale passerait de 1.080 MW à 1.164 MW.