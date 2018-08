La chaleur affecte les centrales nucléaires

Les agriculteurs ne sont pas les seuls affectés par la vague de chaleur et la sécheresse. Un certain nombre de centrales nucléaires, qui utilisent l’eau des fleuves ou de la mer pour refroidir leurs réacteurs avant de la rejeter, ont dû arrêter ou réduire la puissance de certaines unités. Des limites de températures leur sont en effet imposées pour éviter les dégâts à la flore et la faune aquatique.