La coalition allemande divisée sur le projet de "taxonomie"...

Le projet de la Commission d’accorder sous certaines conditions un label vert aux nouvelles centrales à gaz et nucléaires se heurte à l’opposition du nouveau gouvernement allemand.

La réponse de la ministre écologiste de l’Environnement ne s’est pas fait attendre. "Le nucléaire est tout sauf une énergie durable", peste Steffi Lemke . "C’est une technologie à haut risque, qui peut entraîner des catastrophes environnementales dévastatrices en cas d’accidents graves et laisse derrière elle de grandes quantités de déchets hautement radioactifs et dangereux", tandis que son collègue, le ministre libéral de la Justice, Marco Buchmann, évoquait la possibilité d’une plainte contre la Commission.

Le projet de label vert "taxonomie" dévoilé par la Commission peu avant minuit le 31 décembre, en pleine trêve politique à Berlin, plonge le gouvernement allemand dans l’embarras, notamment les verts . Si la labellisation de centrales nucléaires est unanimement rejetée par les trois partis au pouvoir, le cas du gaz pourrait diviser la nouvelle majorité. Les verts seraient, en effet, enclins à considérer les centrales à gaz comme une technologie de transition pour la production d’électricité, dans l’attente de nouvelles avancées dans le domaine des renouvelables, mais ils se heurtent sur ce point aux plus radicaux de leurs militants. Tandis que les libéraux et les sociaux-démocrates sont surtout soucieux de limiter la hausse du prix de l’énergie.

Selon le projet de la Commission, les pays désireux de construire de nouvelles centrales nucléaires pourraient bénéficier d’une réduction des coûts de financement, à condition que les permis de construire aient été déposés avant 2045 et que ces projets respectent des critères stricts en matière de traitement des déchets et de démantèlement des installations en fin de vie. La perspective d’encourager le financement de nouvelles centrales nucléaires avec l’argent du contribuable est inacceptable pour les Allemands qui ont décidé la sortie du nucléaire d’ici fin 2022 sous la pression de l’opinion, dans le sillage du drame de Fukushima.

"Si les Français et les Polonais veulent construire de nouvelles centrales nucléaires, ils ne devraient pas pouvoir le faire avec des moyens européens", résume la spécialiste énergie de l’institut DIW de Berlin, Claudia Kemfert. Hasard du calendrier, trois des six centrales allemandes encore en activité fermaient d’ailleurs le 31 décembre, le jour même où la Commission envoyait son projet de texte aux États membres.

Les écologistes dans l'embarras

Le projet de Bruxelles est particulièrement embarrassant pour les ministres verts du gouvernement. Leur parti est né à la fin des années 80 du mouvement anti-nucléaire, et la sortie de l’atome était jusqu’à présent considérée comme étant l’un de leurs plus gros succès politiques. À Berlin, on doute toutefois que l’Allemagne puisse réunir la majorité nécessaire pour bloquer le texte. "Dans les prochains jours, la position de l’Allemagne sera d’obtenir des concessions sur les détails, notamment la date de 2045", estime le quotidien Tagesspiegel.