La concurrence pèse sur les énergéticiens belges

En Belgique, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les sociétés énergétiques bon marché. Pour rester dans la course, les sociétés traditionnelles doivent donc pourvoir à des coûts supplémentaires . Pour chaque chiffre d'affaires de 100 euros, elles affichaient, en 2018, une perte opérationnelle moyenne de 9,80 euros. Telle est la conclusion de l' étude menée par Arthur D. Little , consultant sur le marché énergétique belge.

Néanmoins, ces chiffres négatifs donnent une image quelque peu tronquée. Fin 2018, Engie Electrabel était confronté à la fermeture de six de ses sept réacteurs nucléaires. Il était question de maintenance pour certaines, de défauts à corriger pour d'autres. Cette situation a eu un impact sur le groupe qui a vu son résultat d'exploitation tomber dans le rouge à -1,5 milliard d'euros. La situation du numéro deux, Luminus, n'était guère plus florissante compte tenu des participations de l'entreprise dans quatre centrales nucléaires.

Un client moins fidèle

"Cette tendance baissière de la rentabilité est étroitement liée au portefeuille clients", explique Florence Carlot, spécialiste de l'énergie chez Arthur D. Little. "De plus en plus de consommateurs changent de fournisseur. Cette tendance est encore plus prononcée en Belgique que dans les autres pays européens. Cela signifie que les fournisseurs sont confrontés à des coûts plus élevés pour attirer des clients, mais aussi pour les garder."