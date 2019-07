La consolidation de 50Hertz dope les chiffres d'Elia

Diminution de l'EBIT en Allemagne

L’EBIT augmente lui de 28,5%, pour s’établir à 281,6 millions. Mais sur une baisse remaniée, l'EBIT est en baisse de 12,6% , suite à un EBIT plus faible en Allemagne et une perte opérationnelle un peu plus importante des activités non régulées. La diminution de l’EBIT en Allemagne est entièrement due à la reprise, en 2018, d’une provision réévaluée suite à un audit fiscal. La performance opérationnelle en Belgique, elle, est en hausse.

Comme on l’a déjà dit, le résultat net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires recule lui de 11,2%. Les capitaux propres sont en augmentation de près de 13% , principalement à cause de l’augmentation de capital de 434,8 millions réalisée en juin. L e résultat normalisé par action est de 1,87 euro , contre 2,26 euros durant la même période en 2017, un recul de 17% .

Elia dit garder "bon espoir de réaliser un rendement ajusté des capitaux propres compris entre 7 et 8% en 2019": 5 à 6% de rendement sur les activités régulées en Belgique, où les investissements devraient atteindre environ 700 millions d’euros sur l’année, et 8 à 10% en Allemagne, où ils devraient se monter à 420 millions. Sur les six premiers mois de l’année, Elia a déjà investi 273,6 millions en Belgique, principalement dans Brabo, qui doit renforcer le réseau autour du port d’Anvers, dans Alegro, la première interconnexion avec l’Allemagne, et dans la prise électrique géante en mer qui doit être mise en service au second semestre. En Allemagne, il a investi 114,1 millions au premier semestre, notamment dans Ostwind1, qui raccorde les parcs éoliens Arkona et Wikinger à son réseau terrestre.