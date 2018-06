La conversion au gaz riche des ménages bruxellois, c'est parti!

Pour rappel, 1,6 million de ménages et d’entreprises en Belgique vont devoir passer d’un "gaz pauvre" à un "gaz riche" : ils sont en effet actuellement alimentés par un gaz moins calorifique venant du champ de Groningen, aux Pays-Bas. Mais vu les problèmes de stabilité du sol et les tremblements de terre, le gouvernement néerlandais a décidé de réduire ses exportations à partir de 2024 et de les supprimer totalement en 2030.

À Bruxelles, tous les consommateurs sont concernés. Les premiers à basculer vers du gaz riche sont les 51.000 clients de Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg et Molenbeek . Une conversion qui est prévue en juin 2020. Trois autres vagues auront lieu en 2021, 2002 et 2023.

Que se passe-t-il si l’appareil est non compatible ou mal réglé? Il ne fonctionnera pas de manière optimale, et pourrait produire plus de CO, consommer davantage de gaz ou se détériorer plus rapidement.