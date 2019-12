La cotisation fédérale fait légèrement grimper la facture énergétique en 2020

Le régulateur fédéral du secteur de l'énergie, la Creg, a communiqué ce lundi les nouveaux montants de la cotisation fédérale liée au gaz et à l'électricité. Alors que la cotisation sur l'électricité baisse en 2020 par rapport à cette année (-6%) à 3,1428 euros par mégawattheure, celle pour le gaz augmente de près de 23% en un an et atteint 0,7416 euro par kilowattheure.

Financement du service public

"La cotisation fédérale est une surcharge prélevée sur les quantités d’électricité et de gaz naturel consommées en Belgique en vue de financer certaines obligations de service public et les coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité et du gaz naturel. La Creg calcule et publie les surcharges unitaires des différentes composantes de la cotisation fédérale électricité et gaz naturel", rappelle le régulateur.