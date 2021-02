La course d'obstacles continue pour le CRM, clé pour sortir du nucléaire

Il a pas mal été question, mardi en commission de l'Énergie à la Chambre, du black-out survenu au Texas , qui a laissé des millions d'habitants dans le noir et le froid. Pour la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen), cela démontre l'importance de la sécurité d'approvisionnement en électricité. Une comparaison loin d'avoir convaincu tous les députés, le problème au Texas étant que la vague de froid a mis hors service d'importantes capacités de production, notamment parce que les canalisations de gaz ont gelé, empêchant l'approvisionnement des centrales au gaz.

Un timing compliqué

Une première loi sur le CRM a été adoptée in extremis sous le gouvernement Michel en avril 2019, mais elle devait être adaptée. D'abord, parce que la réglementation européenne a évolué. Ensuite, pour y inclure la résolution adoptée par le Parlement en juillet 2020, après d'intenses négociations menées sous la houlette de Tinne Van der Straeten, alors députée, et Bert Wollants, député N-VA, pour que la Commission européenne puisse se pencher sans tarder sur le dossier. Également, pour modifier certaines dispositions sur lesquelles la Commission européenne ou le Conseil d'État tiquaient. Et enfin, pour permettre l'entrée en vigueur de cette loi, étape nécessaire pour fournir la base légale aux arrêtés royaux qui doivent permettre de préparer les premières enchères, prévues en octobre, sans attendre le feu vert de la Commission européenne, espéré cet été.