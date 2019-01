La crise du nucléaire ne coûtait plus que 45 euros aux ménages en décembre

Étant donné que cette hausse brutale de 90 euros n'avait pas été observée dans les pays voisins, on pouvait conclure que la situation des centrales nucléaires belges en était la principale cause, selon la Libre. La Creg a mis à jour cette étude avec les nouveaux contrats fixes et variables proposés au mois de décembre. On y apprend que le prix moyen de la composante énergie a baissé de 45 euros entre octobre et décembre 2018.