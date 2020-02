La disponibilité du parc nucléaire belge au secours d'Engie en 2019

A ce sujet, le géant se veut rassurant. Engie a présenté un bénéfice net stable à 1 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (ebitda) en hausse de 6,8% à 10,4 milliards en 2019, supérieur à ses attentes et aux prévisions des analystes. Comme explications, les dirigeants ad interim de l'entreprise avancent la bonne disponibilité du parc nucléaire belge, à 79% contre 52% en 2018, ainsi que les plus-values réalisées sur la cession de certaines activités carbonées, notamment des centrales à charbon en Asie et en Europe. Du reste, l'énergéticien annonce maintenir ses priorités opérationnelles, axées sur le développement des énergies renouvelables, des services et du gaz. Les actionnaires bénéficieront d'un dividende par action de l'ordre de 0,8 euro, soit 7% de plus qu'en 2018.