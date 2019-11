La famille Colruyt assure l'avenir de North Sea Wind

Colruyt et Korys se sont engagés à injecter le capital nécessaire pour aboutir au projet North Sea Wind. Cette coopérative issue de la société Parkwind est destinée à recueillir les participations du grand public pour financer des projets éoliens offshore.

L'échéance du 23 novembre approchait à grands pas pour le projet North Sea Wind. Après une première prolongation de la période de souscription, la coopérative créée par Parkwind pour récolter des investissements de particuliers pour financer des projets éoliens en mer, peinait à récolter le montant minimum visé par sa campagne de financement participatif . C'était sans compter sur la famille Colruyt qui, par l'intermédiaire des sociétés Colruyt et de Korys, annonce s'engager à injecter le montant nécessaire à North Sea Wind pour atteindre les 15 millions d'euros de participations.

Le projet appartenait déjà en grande partie à la famille Colruyt, via Parkwind, dont la famille dispose de la majorité des parts. "Par cette promesse d'investissement, Colruyt et Korys rassurent les investisseurs et soutiennent le rendement du projet", détaille Pieter Marinus, le CEO de Parkwind. Les deux investisseurs providentiels s'engagent à porter, dans les cinq jours suivant la clôture de l'offre, à 15 millions la somme des participations déjà récoltées. Ils espèrent encourager les investisseurs particuliers hésitant encore à faire le pas.