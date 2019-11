La gestion des provisions nucléaires doit être revue d'urgence

Difficile pour un gouvernement en affaires courantes d’avancer sur la question des provisions nucléaires. Mais que le Parlement s’en saisisse, enjoint la ministre de l’énergie.

Pourquoi ne pas avoir avancé sur la révision de la législation sur les provisions nucléaires pendant les affaires courantes?

Une proposition de loi a été déposée avant les élections de mai. C’est au Parlement de s’en saisir et éventuellement de l’enrichir, pas à un gouvernement limité par les affaires courantes. C’est ce que j’avais fait comme parlementaire durant les 541 jours sans gouvernement en faisant passer à une large majorité la loi Ghislenghien, qui permet d’indemniser plus rapidement les victimes en cas d’accident technologique.

Le dossier stagne depuis des mois, et la Commission des provisions nucléaires tire la sonnette d’alarme. Cela ne vous inquiète pas?

J’ai fourni un cadre financier à la CPN, qui n’en disposait pas, pour qu’elle puisse fonctionner encore mieux. Il faut désormais renforcer l’encadrement des provisions nucléaires, mais aussi revoir la gouvernance de Synatom, où sont logées ces provisions, et pérenniser davantage la structure de la CPN. Les gens qui travaillent là abattent un boulot fantastique, mais de manière quasi bénévole, et ils ne sont ni très nombreux, ni éternels. Il faut mettre en place une structure permanente pour assurer un travail qui doit être pérenne.

La CPN s’inquiète aussi du nouveau scénario d’enfouissement des déchets les plus radioactifs, qui aurait un impact sur la sécurité mais aussi sur les provisions. Faut-il augmenter ces provisions?

Je n’en sais rien! Si je regarde le travail de la CPN, je vois qu’à partir de 2013, elle a commencé à revoir les taux d’actualisation, pour qu’ils correspondent à l’évolution des taux du marché. Elle est en train d’évaluer à nouveau la situation, tant en termes de taux d’actualisation utilisés que de montants de provisions nécessaires. Je ne suis évidemment pas opposée à ce qu’il y ait une plus grande mobilisation des fonds, avec une diminution des prêts consentis à la maison mère – mais ce n’est pas à moi d’en décider.

Si vous deviez être à nouveau ministre de l’énergie dans le prochain gouvernement, quelles seraient vos priorités?

Outre les enjeux fondamentaux liés au démantèlement des centrales, à la gestion des déchets radioactifs et aux provisions nucléaires, il y a l’approfondissement du pacte énergétique interfédéral; le travail avec les Régions sur la facture, parce que la transition énergétique doit être supportable pour le budget des ménages et la compétitivité des entreprises; et le développement du renouvelable, avec une nouvelle zone de parcs éoliens en mer du Nord, et sa connexion avec les pays qui nous entourent.