La hausse des provisions nucléaires belges freine Engie

Le bénéfice net du groupe énergétique français ne sont "que" stable malgré une hausse de l'activité et les effets de cessions. En cause, la hausse des provisions nucléaires en Belgique. Cependant, le groupe a profité de la meilleure disponibilité de l'énergie nucléaire chez nous.

Le géant de l'énergie a toutefois réalisé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 6,8% à 10,4 milliards en 2019 , supérieur à ses attentes et aux prévisions des analystes, tiré notamment par une meilleure activité nucléaire en Belgique. Pour 2020, Engie table sur un Ebitda en croissance (10,5 milliards à 10,9 milliards d'euros).

La maison-mère d'Electrabel, qui a bénéficié l'an dernier d'une meilleure disponibilité de ses centrales nucléaires en Belgique (+62% de volumes produits) et de meilleurs prix pour cette production (+2 euros/MWh), affiche un bénéfice net d'un milliard d'euros, stable par rapport à 2018.

Le géant énergétique s'est engagé depuis plusieurs années sur la voie d'une décarbonisation de son portefeuille de production électrique et cela s'est matérialisé l'an dernier par des cessions de centrales à charbon en Asie et en Europe.

Pour 2020, Engie prévoit un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros, contre un tel résultat de 2,7 milliards en 2019 (+9%). Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'ebitda de 10,5 à 10,9 milliards d'euros, précise-t-on. "Nos résultats 2019 sont bons et en ligne avec nos attentes", a salué la directrice financière Judith Hartmann, lors d'une conférence téléphonique. "Nous abordons l'année 2020 avec des bases solides et une grande confiance."