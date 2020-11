La plateforme Blue Pearl Energy fait main basse sur la cogénération belge

Après Coretec en août dernier , la plateforme Blue Pearl Energy a annoncé avoir fait l'acquisition du spécialiste de la micro et de la mini cogénération gembloutois Cogengreen . De la sorte, celle qui ambitionne de créer un véritable réseau européen de PME expertes dans les services énergétiques réalise sa deuxième acquisition sur le territoire.

Soutenu par le gestionnaire d’investissement en infrastructures DWS, Blue Pearl dispose d’un programme d’investissement de 600 millions d’euros destiné à acquérir une vingtaine de PME en 5 ans . En comptant Coretec, Cogengreen et le français Alcad, la plateforme a réalisé ses trois premières acquisitions au deuxième trimestre 2020.

L'objectif de l'initiative? "Établir un acteur alternatif reconnu des services énergétiques, indépendant des grands groupes, et fournisseur de solutions globales à valeur ajoutée, multi-géographies, multi-techniques et multi-clients", indique l'entreprise dans un communiqué. En résumé, offrir le meilleur des deux mondes entre grands groupes et petites structures.