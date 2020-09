La première interconnexion électrique avec l'Allemagne est née

Alegro, la première interconnexion électrique entre la Belgique et l'Allemagne a été finalisée par Elia. Fruit d'un investissement de 500 millions d'euros, elle permettra les échanges entre les deux pays à partir de la fin de l'année.

A Lixhe, à proximité de Liège, c'est une impressionnante structure qui vient tout juste de sortir de terre. Au total, 13.000 mètres cubes de béton auront été nécessaires à la construction de la station de conversion Elia , dernière pierre à l'édifice d'Alegro, la première interconnexion électrique entre la Belgique et l'Allemagne.

Objectif triple

Le projet Alegro aura coûté 250 millions à Elia et 250 autres à Amprion.

Derrière un investissement colossal de 500 millions d'euros, réparti également entre Elia et Amprion , l'un des gestionnaire du réseau de transport d'électricité allemand, et pas loin de 10 ans de travaux, le projet d'interconnexion Alegro cache un objectif triple.

De manière analogue à Nemo Link, ce câble sous-marin qui relie la Flandre au Royaume-Uni, Alegro se veut protecteur de la sécurité d'approvisionnement des deux pays . De plus, l'interconnexion permettra une meilleure intégration des énergies renouvelables. "Les zones permettant de produire de l'énergie renouvelable à grande échelle, comme les parcs offshore de la mer Baltique par exemple, ne sont pas toujours proches des centres de consommation, d'où le besoin criant d'interconnexion", pointe Markus Berger.

"Au plus il y a d'interconnexions, au plus les prix convergent."

Dernier avantage, la liaison tendra à favoriser la convergence des prix d'électricité entre les pays. "Au plus il y a d'interconnexions, au plus les prix convergent. Ils sont tirés vers le bas. C'est donc le consommateur et la société au sens large qui en bénéficieront", indique le directeur des infrastructures.