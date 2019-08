La réorganisation d'Elia prend forme

Cette réorganisation a été décidée suite aux pressions de la Creg, le régulateur fédéral de l’énergie, qui avait notamment rechigné sur la manière dont Elia voulait comptabiliser les charges de l’emprunt de 1 milliard d’euros souscrit pour augmenter sa participation dans 50Hertz , et suite à un arrêt de la Cour des marchés. L’objectif? Bien séparer les activités belges régulées des autres, pour éviter le risque de subsidiations croisées et les discussions sans fin à ce sujet.

Le gros des activités aujourd’hui exercées par la société cotée Elia System Operator va être transféré dans Elia Transmission Belgium, à savoir la gestion et le développement de l’infrastructure du réseau en Belgique (y compris le MOG, la prise géante en mer) et la gestion du système électrique. Il s’agit de toutes les activités belges régulées, celles pour lesquelles Elia dispose d’un monopole légal et est soumis à l’autorité du régulateur. Des activités qui seront ainsi bien cantonnées, et financées par cette filiale.