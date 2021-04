La sortie du nucléaire passera par 2 ou 3 centrales au gaz supplémentaires

"Après 20 ans de politique de stop and go, nous avons rattrapé avec ce gouvernement notre retard. En six mois, le cadre juridique du mécanisme d'investissement a été élaboré. La Commission européenne confirme également que nous sommes dans les temps", indique la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten.

Attirer les investisseurs

Une "police d'assurance"

Pour la ministre, ce mécanisme CRM est "une sorte de police d'assurance". Il garantit la fourniture d'énergie "au coût le plus bas possible" et ouvre la voie à une énergie 100% renouvelable". Elle ne donne toutefois pas de détails sur la notion du coût. Il pourrait s'agir d'un montant oscillant entre 238 et 253 millions d'euros sur 15 ans.