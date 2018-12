La start-up Smappee joue les partenariats

La start-up courtraisienne Smappee, qui a vendu des dizaines de milliers de moniteurs d’énergie dans plus de 90 pays à travers le monde, le faisait jusqu’il y a peu principalement via sa boutique en ligne. "Nous avons complètement changé notre fusil d’épaule, et réalisons désormais 70% de notre chiffre d’affaires grâce à nos partenaires B to B", explique Stefan Grosjean, fondateur et CEO de Smappee.