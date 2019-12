La surcharge fédérale pour l'électricité verte augmente en 2020

Chaque année, pour compenser le coût réel net résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts par le gestionnaire de réseau à haute tension, Elia, le ministère fédéral de l’énergie fixe, par voie d’arrêté ministériel, le montant de la surcharge fédérale devant être appliqué sur l’année à venir. La surcharge fédérale permet de financer cette obligation d’achats de certificats verts d’Elia.

Le montant de la surcharge est établi conformément à une proposition communiquée par la Creg, le régulateur fédéral des marchés de l’électricité et du gaz en Belgique.

Au niveau fédéral, les certificats verts sont octroyés pour maximiser la production d’électricité verte via les parcs éoliens offshore . La production d’électricité renouvelable sur la terre ferme est, elle, du ressort des autorités régionales du pays.

La surcharge fédérale, qui vient, en bout de course, alourdir la facture énergétique du consommateur final, a donc pour objectif de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable en mer du Nord. Seulement, la part de ce développement supportée par le consommateur a sensiblement diminué par rapport à la législature précédente.

5 milliards d’euros

"Sur 16 ans, la part du soutien à l’éolien en mer soutenue par le biais de la surcharge fédérale sera réduite de 5 milliards d’euros, conformément au mécanisme mis en place par la législature en place" , rappelle Bernard Van Hecke, le porte-parole du cabinet de la ministre Marghem. "Le financement intelligent de la transition énergétique est l’un des plus gros chantiers mené par cette législature" , poursuit-il.

Pour rappel, l’objectif du gouvernement fédéral est de porter à 4 GW la capacité de production éolienne installée au large des côtes belges à l’horizon 2030. Actuellement, celle-ci affiche 2,3 GW. Le dernier projet notoire s’inscrivant dans la poursuite de cet objectif a été conduit et achevé par Elia en septembre dernier. En l’espèce, le MOG – ou Modular Offshore Grid – permet, en sa qualité de plateforme de commutation, de rassembler et de rapatrier l’électricité produite par quatre parcs éoliens offshore (Rentel, Seastar, Mermaid et Northwester 2) jusqu’au réseau terrestre. Un peu moins de 400 millions d’euros auront été nécessaires au financement de ce projet titanesque.