La sûreté nucléaire ne s'arrête pas à la sortie du nucléaire

Tant qu'il y a des activités nucléaires en Belgique et le long de nos frontières, il est essentiel de posséder un régulateur nucléaire ayant une expertise suffisante.

Le 11 mars 2011 – il y a exactement 10 ans – une catastrophe nucléaire a eu lieu à Fukushima. Un peu moins de 25 ans après la tragédie de Tchernobyl, le monde fut à nouveau confronté à une catastrophe dans une centrale nucléaire.

Vue en plein écran Frank Hardeman. ©SCK-CEN/Klaas De Buysser

Des drames comme celui-ci nous marquent profondément et restent gravés dans notre mémoire collective : l'incrédulité qu'une telle catastrophe puisse encore se reproduire et surtout la prise de conscience que les technologies nucléaires continuent à présenter des risques. D'où l'importance de prendre les mesures nécessaires à tout moment afin de minimiser ces risques.

Lorsque vous êtes étudiant ou chercheur en physique nucléaire, vous vous focalisez sur les bienfaits que cette science peut apporter à l’humanité grâce à de meilleures technologies, des traitements médicaux plus efficaces et de la façon dont on peut protéger le mieux possible l’être humain et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs des rayonnements ionisants et de la radioactivité.

Fukushima démontre que nous ne pouvons jamais perdre de vue le revers des applications nucléaires et que nous devons en tirer des leçons.

En tant que responsable de l'Autorité belge de sûreté nucléaire, mon rôle est d'envisager la sûreté nucléaire sous un angle plus large. Fukushima démontre que nous ne pouvons jamais perdre de vue le revers des applications nucléaires et que nous devons en tirer des leçons. Cela a été le cas pour les centrales nucléaires belges et européennes. Après Fukushima, les centrales ont été soumises à des stresstests et entretemps des mesures de sûreté supplémentaires nécessaires ont été imposées et mises en œuvre. Les centrales nucléaires belges répondent actuellement à toutes les exigences internationales en matière de sûreté.

Vue en plein écran Les stigmates du tsunami qui a ravagé la centrale nucléaire de Fukushima sont toujours visibles 10 ans après la catastrophe. ©REUTERS

Les leçons du passé

Après la sortie du nucléaire belge, nous devrons continuer à nous rappeler des leçons tirées du passé. Un contrôle permanent et une surveillance stricte de la sûreté des installations nucléaires restent essentiels. Non seulement les exigences de sûreté et sécurité doivent être respectées, mais elles doivent aussi régulièrement être adaptées aux dernières recommandations internationales.

Cela vaut non seulement pour tous les grands sites nucléaires belges, mais également pour les établissements médicaux et industriels qui travaillent avec des matières radioactives dans notre pays. Après tout, nous ne pouvons pas oublier qu'outre la production d'électricité, il existe de nombreuses autres applications qui utilisent des rayonnements ionisants, notamment dans le secteur médical.

Ces applications évoluent à un rythme grandissant et offrent la perspective d’une meilleure maitrise et gestion de nombreuses maladies. Les centrales nucléaires devront par ailleurs être démantelées. Le risque radiologique sera considérablement réduit après l’arrêt des réacteurs de puissance, mais évacuer et stocker en toute sûreté tous les déchets radioactifs des sites tout en suivant bien les règles en matière de radioprotection promet d’être un défi crucial, surtout pour les travailleurs impliqués.

Une sortie du nucléaire belge ne signifie pas non plus l’absence de risque d’accident nucléaire.

Une sortie du nucléaire belge ne signifie pas non plus l’absence de risque d’accident nucléaire. L'impact d'une catastrophe nucléaire ne s'arrête pas à la frontière géographique. Bien que la sûreté nucléaire soit une compétence nationale, nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que régulateur nucléaire d’un pays aussi densément peuplé que la Belgique, d'ignorer la sûreté des installations nucléaires des pays voisins ainsi que les nombreuses nouvelles technologies développées à travers le monde. C'est pourquoi maintenir notre réseau national de mesure "Telerad" est capital.

Conserver l'expertise

En plus de ces mesures préventives, il faut également continuer à investir dans la planification d’urgence nucléaire et radiologique. Le meilleur plan d'urgence est celui qui ne doit jamais être activé. Mais si jamais un accident devait se produire dans une installation nucléaire en Europe, il faut que la Belgique soit prête et dispose de l'expertise nécessaire afin de pouvoir prendre les mesures de protection appropriées.

Tant qu'il y a des activités nucléaires en Belgique et le long de nos frontières, il est essentiel de posséder un régulateur nucléaire ayant une expertise suffisante. Aujourd'hui, mais également à l'avenir, nous souhaitons continuer à remplir notre rôle d’Autorité de sûreté nucléaire. Nous souhaitons continuer à faire ce que nous nous efforçons de faire depuis vingt ans : protéger la population, les travailleurs et l'environnement. Pour continuer à remplir ce rôle, nous devons veiller à ce que notre expertise soit conservée, aussi après la sortie du nucléaire.