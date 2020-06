Lampiris rachète l'intégralité de la production du parc éolien offshore de Rentel

Lampiris, la filiale belge du géant des hydrocarbures français Total, se met un peu plus au vert. Ce mardi, la société pilotée par Marc Bensadoun vient, en effet, de signer l'un des plus importants contrats de son histoire en s'engageant à acheter l'entièreté de la production électrique des éoliennes du parc offshore de Rentel en Mer du Nord, et ce, pour une durée de 15 ans.

Le meilleur prix

Lampiris mise sur le 100% local et renouvelable

Et en plus d'être 100% locale, l'électricité achetée par Lampiris est également 100% renouvelable. "L'entièreté de notre électricité provient de sites de production renouvelable. Après la signature de ce contrat, 62% de notre électricité sera produite par des éoliennes. Le reste se répartit entre la biomasse et le traitement des déchets (27%), la cogénération (7%), les panneaux solaires (3%) et des capacités hydroélectriques (1%)", développe encore Olivier Lechien.