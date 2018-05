Lampiris se lance à son tour dans le photovoltaïque

Le fournisseur d'électricité verte et de gaz installé à Liège annonce le rachat de WinWatt, une société active dans les panneaux solaires, le stockage via des batteries et la recharge de véhicules électriques.

Alors que des fournisseurs comme Electrabel, EDF Luminus ou Eneco proposent déjà depuis un certain temps l'installation de panneaux photovoltaïques à leurs clients, Lampiris, malgré son positionnement vert, s'était jusqu'ici concentré, en matière de services, sur l'isolation des habitations ou l'entretien et l'installation de chaudières. "Lorsque des clients étaient intéressés par une installation photovoltaïque, nous les transférions vers certains de nos partenaires. Mais nous avons choisi d'aller plus loin et de construire des compétences techniques dans ce domaine, en faisant l'acquisition de la société WinWatt, qui est un de nos partenaires historiques dans l'isolation, et avec qui le courant passe très bien" explique Gaetan Mondet, directeur retail de Lampiris.

WinWatt n'est pas un très grand acteur. L'entreprise, créée en 2008 et basée à Grand-Bigard, compte une quinzaine de collaborateurs, et a réalisé quelque 400 installations photovoltaïques individuelles en 2017. Un choix, selon Lampiris. "Notre modèle n'est ni d'acheter une entreprise qui est déjà parvenue à un niveau de maturité élevé, ni de développer tout nous-mêmes. Nous voulons construire dans cette entité un service global pour le client, qui combine à la fois le photovoltaïque, des solutions de stockage d'énergie et de recharge des véhicule électriques. Et il n'est pas exclu que dans une deuxième phase, nous y intégrions tous ce qui est service aux clients, y compris en matière d'isolation ou de chaudières."