Laurent Minguet compte sortir de Mega

Laurent Minguet devrait sortir du capital de Mega, le fournisseur d'énergie qui monte, au début de l'automne.

La rumeur enfle dans le secteur, bousculé par les difficultés de l’acteur-clé Anode: Laurent Minguet, cofondateur d’EVS et aujourd’hui actif dans l’énergie, la technologie et l’immobilier, serait sorti du capital de Mega, le fournisseur de gaz et d’électricité qui monte. "Non, je suis toujours actionnaire, corrige l’intéressé, mais vraisemblablement plus pour très longtemps. Je revends une série de participations pour me concentrer sur des sociétés où je suis actif, et je devrais céder mes parts dans Mega au mois d’octobre."

"Notre objectif est que le management reste majoritaire, et qu’un autre actionnaire financier entre dans le capital pour remplacer Laurent Minguet." Michaël Corhay Directeur général de Mega

Rien à voir avec les difficultés d’Anode, souligne-t-il: l’opération a été décidée bien avant. "Une filiale de Coretec, que j’ai fondée en 2004 mais dont je suis sorti, dispose en fait d’une option sur une partie de ma participation. Il a été convenu avec les autres actionnaires que je me déferais de l’ensemble de mes parts à l’échéance de cette option."

Levée de fonds

Laurent Minguet détient un peu plus de 38% des actions de Mega. Le solde est dans les mains des deux fondateurs et dirigeants de l’entreprise, Michaël Corhay et Thomas Coune. "Nous sommes en train de préparer l’opération, qui va être l’occasion de lever des fonds supplémentaires pour nous permettre d’atteindre nos ambitions, précise Michaël Corhay", directeur général de Mega.

130.000 Le fournisseur liégeois Mega a dépassé la barre des 130.000 contrats, en avance sur ses objectifs.

"Nous voulons rester indépendants. Notre objectif est que le management reste majoritaire, et qu’un autre actionnaire financier — pas une société qui fait le même métier que nous — entre dans le capital pour remplacer Laurent Minguet, qui nous a bien aidés à nous développer jusqu’ici. Mais pour perdurer, nous devons passer à la vitesse supérieure."

Expansion à l’étranger

Déjà bien implanté en Wallonie et à Bruxelles, Mega est occupé à mettre le turbo en Flandre, où il a ouvert, en début d’année, un bureau à Leuven. En mai, il a repris les clients belges d’Enovos, et en juin, il a conclu un accord commercial avec Belpower, qui a stoppé ses activités, afin de pouvoir envoyer une offre préférentielle à ses clients. Résultat: il dépasse désormais la barre des 130.000 contrats, en avance sur ses objectifs, et prépare un plan d’expansion à l’étranger. L’entreprise a dégagé un bénéfice d’exploitation de 616.000 euros en 2016. Elle n’a pas encore publié ses chiffres 2017.

Ces derniers jours, elle a été secouée, comme d’autres petits fournisseurs, par les difficultés d’Anode. Cet acteur-clé, qui était responsable d’équilibre pour 12 petits fournisseurs d’énergie en Belgique, s’assurait que leur approvisionnement correspondait à tout moment à la consommation de leurs clients. Mais il a stoppé ses activités le 1er juillet, obligeant les fournisseurs anticipés à trouver des solutions alternatives.