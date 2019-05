Le Brésil met Engie dans l'embarras

C'est la question à 8,6 milliards de dollars. Engie sera-t-il autorisé à acheter Transportadora Associada de Gas (TAG), le réseau de gazoducs de la compagnie brésilienne Petrobras? Alors que tous les feux semblaient être passés au vert (accord des autorités brésiliennes de la concurrence, de la Cour supérieure de Justice (STJ) et du conseiller juridique du gouvernement), la Cour suprême fédérale a réclamé la suspension de cette cession d'actifs décidée par Petrobras dans le cadre de son plan de désendettement. En avril, Petrobras avait annoncé la vente de TAG à Engie pour un montant de 8,6 milliards de dollars .

Les doutes de la Cour suprême

Via cette suspension, la Cour suprême cherche à savoir si le feu vert du parlement brésilien est nécessaire à la privatisation d'entreprises publiques. Il sera aussi question de savoir si ces ventes doivent être effectuées via un processus d'enchères. Si la Cour décide que ces conditions doivent être remplies, la vente à Engie pourrait être gelée. Un tel jugement pourrait remettre en cause un projet de cessions de huit raffineries, une vente qui pourrait rapporter 15 milliards de dollars à Petrobras.