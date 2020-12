Le Brexit secoue les marchés à court terme d'électricité

Le Brexit ne devrait pas impacter les volumes d'électricité échangés entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Par contre, sur les marchés à court terme, les traders vont devoir s'adapter.

Le Brexit "no deal" est évité. Pour les échanges de biens et services entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est une nouvelle réjouissante mais cela n'empêche pas les traders d'énergie d'appréhender l'avenir avec un peu d'inquiétude.