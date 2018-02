Le CEO de Solvay débarque chez Engie et devrait quitter le groupe belge d'ici la fin de l'année

Mais Clamadieu poursuit son chemin. Il mène à bien une quarantaine d’opérations de cessions et d’acquisitions, pour faire de la vénérable maison créée par Ernest Solvay il y un siècle et demi un groupe plus innovatif et plus vert, qui a tourné le dos à la "vieille chimie" au profit de la chimie de spécialité. Un chiffre, pour mesurer l’ampleur de la tâche accomplie? Deux tiers de l’activité du groupe actuel n’étaient pas là à son arrivée.