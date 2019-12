Le MR passe à l'offensive en faveur du report du tarif prosumer

Pourtant, la Commission wallonne pour l’Energie (Cwape), l’organisme officiel de régulation des marchés wallons de l’électricité et du gaz s’y oppose, invoquant l’équité vis-à-vis des citoyens ne disposant pas de panneaux photovoltaïques. Le régulateur a d’ailleurs réitéré son propos en publiant, cette semaine, un avis négatif quant à l’avant-projet de décret du gouvernement wallon permettant de reporter de cinq ans le tarif d’injection pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. En matière tarifaire, c’est la Cwape qui a le dernier mot et, s’il n’est effectivement pas reporté, le tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et les prosumers étant soumis à la version forfaitaire du tarif se verront ajouter entre 234 et 346 euros à leur facture annuelle pour une installation de 3,5 KWe.