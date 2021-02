Le belge ABO-Goup devient expert du forage sonique

En acquérant le français Geosonic et le néerlandais Sialtech, l'entreprise belge ABO-Group devient un acteur incontournable dans le forage sonique en Europe.

Si elle est relativement inconnue du grand public, la société belge ABO-Group s'est solidement installée dans le marché européen des études de sol et de la recherche géothermique environnementale. Réunissant 367 employés répartis en 25 bureaux entre la Belgique, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni, ABO fonctionne comme une "famille d'entreprises" spécialisées dans les divers domaines englobant l'étude des sols .

Aujourd'hui, le groupe ajoute une corde à son arc puisqu'il annonce l'acquisition de deux sociétés spécialisées dans le forage sonique . En l'espèce, le français Geosonic et le néerlandais Sialtech viennent compléter portefeuille d'ABO.

Leader européen

Ces deux acquisitions s'ajoutent à celles de Subgeo et Geo+ Environnement, réalisées ces derniers mois, et propulsent ABO au-devant de la scène européenne du forage sonique .

"Outre des installations de forage sonique, Geosonic possède également d’autres machines spécialisées pouvant forer, en fonction du sous-sol, jusqu’à une profondeur de plus de 1.000 mètres. Des profondeurs que nous ne pouvions pas atteindre jusqu’à présent", pointe d'ailleurs Frank De Palmenaer. Ainsi, le groupe s'autorise à investir des segments plus spécifiques et élargit sa base de clientèle.